L'agression saoudienne contre le Yémen

HAJJAH: Martyr de trois citoyens et blessure de plus de cinq d'autres dans des raids aériens



HAJJAH, 08 Avril (SABA)-Trois citoyens ont été martyrisés et plus de cinq ont été blessés dans deux raids lancés par l'aviation de l'agression saoudienne, qui ont ciblé deux maisons au district d'Hairan.



Une source locale a indiqué à SABA, que les deux maison se trouvent dans le village d'Al-Jaoumnah, indiquant que l'état sanitaire de certain blessés est grave.



