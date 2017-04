L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل MARIB: Bombardement des mercenaires contre les maisons et les fermes des citoyens

MARIB, 08 Avril (SABA)-Les mercenaires de l'agression saoudienne ont bombardé utilisant de l'artillerie et des missiles des maisons et des fermes des citoyens au district de Sourwah.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, que le bombardement de l'artilleries et des missile a ciblé les zones d'Al-Matar, d'Al-Jahlan, la vallée de Noua'a et le marché de Sourwah, faisant de grands dégâts aux maisons et fermes des citoyens.



AM



SABA [08/أبريل/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)