Louqman dénonce l'agression américaine contre la Syrie



SANA'A, 08 Avril (SABA)- Le porte-parole des forces armées le brigadier, Charaf Louqman, a dénoncé l'agression américaine contre la souveraineté de la République syrienne et son ciblage de missile contre une base miliaire de la Syrie, qui représente une violation flagrante pour toutes les lois et les pactes internationaux.



Il a indiqué dans sa déclaration faite à SABA, qu'il s'agit d'un ciblage de la souveraineté de la nation arabe, son unité et sa dignité ajoutant que l'agression américano-sioniste a les mêmes but, soit au Yémen ou dans aucun autre pays arabe.



Il a affirmé que la position des forces armées yéménites et des comités populaires avec l'armée arabe syrien, en face des défis et l'agression US-sioniste ciblant la Syrie.



AM



[08/أبريل/2017]SABA