[08/أبريل/2017]
ذمار - سبأ:
أعلنت قبائل محافظة ذمار النفير العام في مواجهة مخططات ومؤامرات قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي في السواحل الغربية للجمهورية اليمنية.
وأكدت قبائل ثوبان بمديرية الحدا ، منقذة بمديرية ميفعة عنس ، مديرية وصاب السافل في لقاءات قبلية موسعه تعزيزها لجبهات السواحل الغربية بالرجال والمال حتى تحرير كامل تراب الوطن وتحقيق حرية الشعب واستقلاله .
وشددت القبائل على مواصلة صمودها وثباتها في وجه العدوان وخوض معركة النفس الطويل حتى تحقيق النصر .
إلى ذلك قدم أبناء مدينة ذمار قافلة غذائية للمرابطين في الجبهات دعماً ومساندة لهم وتأكيداً على تقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن .
سبأ