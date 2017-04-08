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آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 01:22:19م
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قبائل محافظة ذمار تعلن النفير العام لمواجهة العدوان في السواحل الغربية
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قبائل محافظة ذمار تعلن النفير العام لمواجهة العدوان في السواحل الغربية
[08/أبريل/2017]
ذمار - سبأ:
 أعلنت قبائل محافظة ذمار النفير العام في مواجهة مخططات ومؤامرات قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي في السواحل الغربية للجمهورية اليمنية.

وأكدت قبائل ثوبان بمديرية الحدا ، منقذة بمديرية ميفعة عنس ، مديرية وصاب السافل في لقاءات قبلية موسعه تعزيزها لجبهات السواحل الغربية بالرجال والمال حتى تحرير كامل تراب الوطن وتحقيق حرية الشعب واستقلاله .

وشددت القبائل على مواصلة صمودها وثباتها في وجه العدوان وخوض معركة النفس الطويل حتى تحقيق النصر .

إلى ذلك قدم أبناء مدينة ذمار قافلة غذائية للمرابطين في الجبهات دعماً ومساندة لهم وتأكيداً على تقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن .

سبأ
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