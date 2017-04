PM condamne l'attaque américaine flagrante contre la Syrie

SANA'A, 08 Avril (SABA) - Le Premier ministre, Dr. Abdul Aziz Bin Habtoor, a affirmé la solidarité de la République du Yémen avec le gouvernement et le peuple de la République arabe syrienne et condamné l'agression américaine et la violation flagrante à la souveraineté d'un Etat arabe et un membre au sein des Nations Unies.



Il a dit dans sa déclaration faite que cette agression odieuse contre un Etat arabe est un acte d'agression n'est pas contre la nation arabe, mais islamique et une indication de l'agressivité de l'administration américaine actuelle, qui cherche à perpétuer l'état d'instabilité dans la région.



Il a appelé à la Ligue arabe, qu'elle reste encore un voix de la nation arabe de représenter les intérêts de la nation et refléter les aspirations des masses arabes en condamnant cette attaque, pas exprimer les intérêts de Tel-Aviv et les plans de destructeurs et de division la région arabe.



AM



[08/أبريل/2017]SABA