غرق نحو 20 شخصا في حادث تصادم بين سفينتين في ميانمار رانغون - سبأ:

غرق نحو عشرين شخصا على الأقل في حادث اصطدام بين سفينة ركاب وسفينة شحن في ميانمار.



وأعلنت السلطات في ميانمار، في بيان اليوم، أن سفينة ركاب كانت تقل حوالى ثمانين شخصا عائدين من حفل زفاف غرقت على الفور بعد اصطدامها بسفينة شحن في نهر قريب من مدينة /باثين/ المرفأ الواقع في غرب رانغون.



وأوضح البيان أن 16 امرأة واربعة رجال لقوا مصرعهم في الحادث.. مضيفا انه جرى انقاذ ثلاثين شخصا بينما ما يزال رجال الاغاثة يعملون حتى اليوم بحثا عن ضحايا آخرين.



يشار إلى أن عددا كبيرا من السكان في ميانمار يعيشون على ضفاف الأنهار ويتنقلون بمراكب بين ضفاف تلك الأنهار.

سبأ [08/أبريل/2017]سبأ