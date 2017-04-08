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تكريم المعلمين والطلاب الأوائل بمدارس آية بأمانة العاصمة
[08/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب أن المعلمين والمعلمات سطروا أروع الأمثلة في وقوفهم مع وطنهم بصبرهم وصمودهم كونهم مستمرون في التعليم رغم انعدام الرواتب وفي ظل هذه الظروف العصيبة والحرجة التي تمر بها بلادنا.

وأشار النقيب في كلمته بحفل تكريم المعلمين والطلاب الأوائل والمبرزين في مدارس آية بمديرية شعوب إلى أن التكريم يمثل حافزاً للمثابرة والبذل والعطاء في سبيل التحصيل العلمي.

وحث المعلمين والمعلمات على بذل مزيد من الجهود في سبيل استمرار العملية التعليمية والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ، مثمناً جهود إدارة المدرسة وكل الطاقم التربوي والإداري فيها.

من جانبه أوضح مدير مدارس آية محمد منصور الصغير أن الاحتفال السنوي لتكريم المعلمين والمعلمات والمبرزين والأوائل هذا العام يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً والتحدي باستمرار العملية التعليمية لأن من حق أبنائنا وبناتنا أن يتعلموا ويمارسوا حياتهم وحقوقهم.

من جهته أشار عضو المجلس المحلي لمديرية شعوب رئيس مجلس الآباء محمد عامر ردمان إلى أن استمرار العملية التربوية والتعليمية يعد تحدياً كبيراً ونجاحاً مبهراً، ويحمل في مضمونه إيصال رسالة واحدة للعالم بأنه ليس أمامنا أي خيار آخر سوى النجاح فقط ، ولن تثنينا أي عواصف أو متغيرات، وسنتمكن من تجاوزها والخروج منها.

فيما أكد نائب مدير عام المنطقة التعليمية بمديرية شعوب يحيى المرتضى أن الطلاب والطالبات المستمرون في تعليمهم لا يقلون شأناً عن أولئك المرابطون والمجاهدون في الميادين كونهم يحاربون بسلاح العلم .

وفي الحفل الذي تخلله العديد من الفقرات الإبداعية والترفيهية واللوحات الفنية والإنشادية والمسرحية قدمها براعم وزهرات المدرسة تم تكريم الطلاب المتفوقين والمبرزين من مختلف مراحل الصفوف الدراسية.

سبأ
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