مؤسسة رواحل للتنمية تنظم مهرجان ثقافي لتكريم الأيتام [07/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

نظمت مؤسسة رواحل للتنمية بمحافظة الحديدة اليوم مهرجان ثقافي وتكريمي لأوائل الأيتام تحت شعار " كن أبي ترافق النبي ".



وفي المهرجان أشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة جابر الرازحي بالدور الإنساني لمؤسسة رواحل تجاه الأيتام من دعم ورعاية بإعتبار ذلك من أهم القيم التي أوصى بها النبي الكريم والذي يرسي قيم التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع .



ودعا رجال الخير في المجتمع إلى تقديم المزيد من الدعم والرعاية للأيتام خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان ما تسبب في تزايد إعداد الأيتام بعد فقدانهم عائلهم ومن يرعاهم وتوفير إحتياجاتهم بفعل القصف الهمجي.



فيما أوضحت مديرة مؤسسة رواحل للتنمية ليلى عثمان أن المؤسسة وفي ظل إمكانياتها المتواضعة تكفل 29 يتيما ويتمية، كما تقدم الرعاية والدعم لـ 67 آخرين.



وبينت أن المؤسسة تسعى إلى إستمرار ذلك الدعم في ظل ما تمر به الوطن من ظروف إقتصادية صعبة جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم .. داعيا أهل الخير للوقوف بجانب الأيتام ورعايتهم من خلال تقديم الدعم لهم ومواساتهم والذي يمثل أروع الأمثلة لقيم الإسلام.



تخلل المهرجان بازار خيري يعود ريعه للأيتام، وعدد من الفقرات الفنية والإنشادية التي عبرت في مضمونها عن المناسبة، كما تم تكريم الطلاب الأوائل.

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