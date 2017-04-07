محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقتحام مواقع لمرتزقة العدوان بالتبة الحمراء بنهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد





تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تنفيذ عملية نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بالتبة الحمراء شرق منطقة القتب بنهم موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بإقتحام وحدات من الجيش واللجان الشعبية مواقع لهم بالتبة الحمراء حيث أجبرتهم على الفرار.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بكمين في جبال يام .

سبأ [07/أبريل/2017] مأرب - سبأ:سبأ