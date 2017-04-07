اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 199 مليون ريال إيرادات مكتب اتصالات محافظة صنعاء خلال 2016م





بلغت الإيرادات التي حققها مكتب الاتصالات بمحافظة صنعاء خلال العام الماضي مبلغ 199 مليون و 867 ألف ريال.



وأوضح مدير مكتب الاتصالات بالمحافظة المهندس عبدالرزاق مشحم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إيرادات سداد الهاتف الثابت بلغت 143 مليون و310 ألف ريال، فيما بلغت إيرادات سداد الموبايل 56 مليون و 557 ألف .



وأرجع المهندس مشحم أسباب الزيادة إلى تضاعف استخدام المشتركين لخدمة الإنترنت وحرص المكتب على متابعة المشتركين لسداد قيمة الفواتير.



وثمن مدير مكتب الاتصالات جهود الكوادر الفنية في الصيانة المستمرة لكافة السنترالات والخلايا الشمسية والأجهزة والمعدات في كافة المديريات .. مشيدا بإصرار الكادر الإداري والمالي على استمرار العمل رغم مختلف الصعوبات.



سبأ [07/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ