رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (الفيفا) يعلن تكبده خسائر قياسية في 2016م بلغت 369 مليون دولار





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن تكبده خسائر قياسية في العام 2016م بلغت 369 مليون دولار .. عازياً ذلك الى استثمارات غير مجدية وتبعات فضائح الفساد.



وذكر الاتحاد في تقريره المالي السنوي والذي نشره اليوم ان الخسائر تعود الى اعتماد الاتحاد معايير جديدة في مجال المحاسبة المالية، والكلفة المالية للدعاوى والتحقيقات في فضائح الفساد التي شهدتها الهيئة العام الماضي.



وأضاف ان الاستثمارات التي كبدت خسائر هي (متحف الفيفا) وفندق آسكوت حيث مقر الاتحاد في مدينة زوريخ السويسرية.



وجاء في التقرير المالي انه "في 2016م واجه الفيفا ايضاً سلسلة مصاريف غير متوقعة، منها التكاليف القضائية المرتبطة بالتحقيقات الجارية من السلطات السويسرية والأمريكية اضافة الى تكاليف تنظيم الكونغرس الانتخابي الاستثنائي في فبراير 2016م والذي شهد انتخاب السويسري جاني انفانتينو خلفاً لمواطنه جوزيف بلاتر.



وأشار الفيفا الى ان احتياطه المالي تراجع بسبب هذه الخسائر من 1,4 مليار دولار في 2015م الى 1,04 مليار في 2016م، ويمكن ان ينخفض الى 605 ملايين دولار فقط في نهاية 2017م.



الا ان الاتحاد أكد ان هذا الاحتياط سيستعيد عافيته خلال الدورة المالية 2015م-2018م .. متوقعاً ان يبلغ مع نهايتها 1,65 مليار دولار، لاسيما بسبب العائدات المالية التي سيوفرها مونديال روسيا 2018م.

سبأ [07/أبريل/2017] زوريخ – سبأ :سبأ