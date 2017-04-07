محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنعيان المناضل اللواء علي قائد سعيد الخلقي





نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل اللواء علي قائد سعيد الخلقي الذي وفاه الأجل اليوم عن عمرا ناهز الـ71 عاما قضاء معظمة في خدمة الوطن في القوات المسلحة.



وأشاد بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالأدوار الوطنية للفقيد خلال فترة عملة في التدريب والتدريس في الكلية الحربية .



ولفت البيان إلى أن الفقيد كان له دورا بارزا خلال مشاركته في الدفاع عن ثورة الـ26 من سبتمبر والمنعطفات التاريخية التي شهدها الوطن.



وعبر البيان عن أحر التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ