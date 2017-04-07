محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص جنديين سعوديين وقصف تجمعاتهم في جيزان وعسير ونجران





قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين وقصفت تجمعات العدو السعودي في جيزان وعسير ونجران محققة إصابات مباشرة.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي شمال وادي المعاين في جيزان وجندي آخر في منفذ علب في قطاع عسير.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع قائم زبيد والكرس وملحمة وموقعين آخرين بالخوبة والشبكة والمنتنزة وتحصينات الجيش السعودي في البيت الأبيض بجيزان .



ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية إستهدفت أيضا تجمعات لجنود العدو السعودي في مواقع شرق الربوعة وموقع الصحن ومنفذ علب في عسير بالإضافة لموقع الضبعة في نجران, مكبدة العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

سبأ [07/أبريل/2017] جيزان - سبأ:سبأ