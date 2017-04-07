رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعان ثاني المتأهلين للدور الثاني ببطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات





أمسى فريق شركة جمعان ثاني المتأهلين للدور الثاني من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات المقامة حالياً على ملعبي ناديي وحدة وأهلي صنعاء وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.



وجرت اليوم الجمعة تسع مباريات موزعة بالتساوي على المجموعات الثلاث وذلك ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، حيث أسفرت عن تأهل فريق شركة جمعان للدور الثاني ليكون أول المتأهلين عن المجموعة الأولى بعدما عمق جراح فريق يمن موبايل بثلاثة أهداف مقابل هدف.



سجل ثلاثية جمعان، أحمد الدهبلي (هدفين)، ومطهر الشعساني، فيما سجل هدف يمن موبايل الوحيد لاعبه علي النويرة.



ورفع فريق شركة جمعان رصيده إلى 13 نقطة معززا مركزه في صدارة المجموعة الأولى، فيما ظل فريق يمن موبايل في مركزه السادس قبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة.



وضمن المجموعة ذاتها، عزز فريق شركة العالمية حظوظه في التأهل للدور الثاني عقب فوزه على فريق ريال موبايل بثلاثية نظيفة سجل اثنان منها لاعبه حامد حمود ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع زميله عمار محمود برصيد ستة أهداف لكل منهما، فيما تكفل لاعب ريال موبايل نجيب النبهاني بالهدف الثالث بالخطأ في مرماه.



ورفع العالمية رصيده إلى تسع نقاط محتفظاً بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الثالث فريق كاك بنك، وتوقف رصيد ريال موبايل عند أربع نقاط محتفظا بالمركز الخامس.



كما عزز فريق كاك بنك حظوظه في التأهل للدور الثاني بعدما تغلب بصعوبة على فريق مؤسسة الثورة للصحافة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق العالمية، فيما توقف رصيد فريق الثورة الذي مُني بالهزيمة الثانية عند ست نقاط في المركز الرابع.



وفي المجموعة الثانية، بات فريق شركة الغراسي تيليكوم على بعد خطوة واحدة من التأهل للدور الثاني عقب فوزه الصعب والثمين على فريق تيليمن بهدف دون رد سجله لاعبه أديب المليكي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بينما ودع فريق تيليمن منافسات التأهل بتذيله ترتيب المجموعة بدون نقاط.



واستعاد فريق شركة إم تي إن المركز الثاني للمجموعة إثر فوزه على فريق بنك سبأ بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحافظ على شباكه نظيفة من الأهداف للجولة الخامسة على التوالي، وليرفع رصيده إلى عشر نقاط في وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن الثالث فريق جودة فود، بينما تجمد رصيد بنك سبأ عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.



سجل ثلاثية فريق إم تي إن كل من، محمد الجمل الذي رفع رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الثاني لقائمة الهدافين، وزميله منذر الشيباني، ولاعب بنك سبأ عبدالوهاب يفراسي بالخطأ في مرماه.



وحقق فريق جودة فوود فوزاً ثمينا على فريق يمن نت بهدفين دون رد سجلهما لاعباه أحمد الشهابي وأديب الشعبي ليرفعا رصيد فريقهما إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد يمن نت عند ست نقاط ولا يزال في المركز الرابع.



وفي المجموعة الثالثة التي يتصدرها وتأهل عنها فريق إيجلز بـ12 نقطة والذي لم يلعب في هذه الجولة، عزز فريق هاتفي حظوظه في التأهل للدور الثاني بعد فوزه على فريق سبأفون بثلاثية نظيفة سجلها أحمد الروضي، وعبدالله جولة، وحامد الورقي.



ورفع هاتفي رصيده إلى عشر نقاط محتفظا بالمركز الثاني، فيما توقف رصيد سبأفون عند نقطة وحيدة في المركز السادس قبل الأخير.



وودع فريق وكالة الأنباء سبأ المنافسات إثر خسارته الثقيلة من فريق كاك للتأمين بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل فريق الوكالة تذيله ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد تلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، فيما رفع فريق كاك للتأمين رصيده إلى ثمان نقاط تقدم بها للمركز الثالث.



سجل سداسية فريق كاك للتأمين عزت القدسي (4أهداف)، وهدف لكل من علي الخاوي وإبراهيم العبسي، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق وكالة سبأ لاعبه ماجد المعمري.



وانتهى لقاء فريقي الإعلام الرياضي المرئي ومجموعة الجيل الجديد بالتعادل الإيجابي بهدفين لك منهما، حيث سجل هدفي الإعلام لاعباه محمد الشومي وأحمد الضلعي، فيما سجل ثنائية الجيل لاعباه خالد رزيق وحمير عبده.



بهذه النتيجة تراجع فريق الإعلام الرياضي المرئي للمركز الرابع بسبع نقاط، وظل فريق الجيل الجديد في المركز الخامس بخمس نقاط.



وتقام مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدور المجموعات يوم الثلاثاء القادم على ملعبي ناديي أهلي ووحدة صنعاء.

سبأ [07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ