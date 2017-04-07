محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق القوات المسلحة يدين العدوان الأمريكي على سوريا





أدان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان العدوان الأمريكي على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستهدافه الصاروخي لإحدى القواعد العسكرية السورية في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.



واعتبر العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان الأمريكي لسوريا الشقيقة هو استهداف لسيادة الأمة العربية ووحدتها وكرامتها وأن العدوان الأمريكي الصهيوني واحد في أهدافه وغاياته سواء استهدف سوريا أو اليمن أو أي قطر عربي.



وأشار إلى أن العدوان الأمريكي على سوريا الشقيقة كشف زيف شعارات حقوق الإنسان التي يرفعها وينادي بها العدو وأكد أنها ليست مجرد مناورات لتنفيذ مخططاته وإستراتيجيته الاستعمارية وأن العدوان على سوريا لا يخدم سوى أعداء الأمة العربية وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وأجندته في المنطقة.



وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة موقف القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية مع الجيش العربي السوري الشقيق في مواجهة التحديات والتصدي للعدوان الصهيو أمريكي الذي تتعرض له جمهورية سوريا العربية الشقيقة.



سبأ [07/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ