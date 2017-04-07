ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل فعاليات مهرجان الكمنجاتي الموسيقي الثاني في مدينة نابلس بفلسطين





تواصلت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الكمنجاتي الموسيقي الثاني في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وذلك ضمن فعاليات مهرجان نابلس الثاني للثقافة والفنون وبمشاركة عربية ودولية واسعة .



ويسلط المهرجان الضوء على التراث الفلسطيني والاماكن الاثرية والتاريخية في البلدة من خلال إحياء امسية ومؤتمر صحفي ومعرض للصور للقرى الفلسطينية ما قبل عام 1948م ويتنقل المعرض بين المدن الفلسطينية .



وأكدت منسقة الاعلام في مهرجان الكمنجاتي مادلين شعبان في تصريحات صحافية اليوم ان احد الاهداف الاساسية للمهرجان والذي تستمر فعالياته 18 يوم تتمثل في تعزيز التراث الفلسطيني ونقله الى دول العالم المختلفة.



واوضحت شعبان أن المهرجان سيشهد ثلاث مراحل للمهرجان من نابلس الى جنين ومن الخليل الى الظاهرية ومن غزة الى القدس وضمن نحو بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020م.



من جانبه اشار مدير مهرجان نابلس للثقافة والفنون عبد الحكيم صباح أن المهرجان يأتي بالشراكة مع مهرجان نابلس للثقافة والفنون في موسمه الثاني بتنظيم من مؤسسة بروحكت هوب وبلدية نابلس، ويعد رسالة لتجميع الجهود في فعاليات الثقافية وقدوة لانهاء الانقسام.



وأشار الى أن عدد الدول المشاركة ارتفع من 12 الى 17 دولة، كما ارتفع عدد الفنانين من 150 الى 300 فنان في كافة محافظات فلسطين .



واشار الى المهرجان سيشهد ندوات وورش عمل وافلام وعروض موسيقية منتوعة، ومنها ماراثون نابلس، واحياء ذكرى مئوية الشاعرة فدوى طوقان، ومرور 100 عام على وعد بلفور المشئوم .

سبأ [07/أبريل/2017] نابلس – سبأ :سبأ