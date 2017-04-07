محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تضبط كمية من الأسلحة والذخائر بعمران





ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة عمران كمية من الأسلحة والذخائر كان أحد عناصر حزب الإصلاح المتحالف مع العدوان قام بتخزينها لدى أحد الأشخاص إبان أحداث عمران.



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية وبتعاون المواطنين الشرفاء تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان بعمران من ضبط أسلحة وذخائر مع أحد عناصر حزب الإصلاح قام بتخزينها خلال الفترة الماضية لدى أحد الأشخاص.



وكشف المصدر الأمني عن تفاصيل لحجم الأسلحة والذخائر المضبوطة، والمتمثلة في عشر قذائف آر بي جي، و14 صاعق ألغام، ثلاث قنابل يدوية- أبو عصاء ، 10 صواعق قذائف و قذائف آر بي جي بأحجام مختلفة - سبع قطع، وذخيرة رشاش 12,7 – شنطتين، وذخيرة كلاشنكوف آلي - شنطة كاملة، قوالب متفجرات تي إن تي -ستة وخمسون قالبا، قاذف بي عشرة روسي مع الناظور.



وأشار المصدر الامني إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات لمعرفة المتورطين في القضية وضبطهم لتقديمهم للعدالة . لافتاً إلى أن الإعلام الامني سينشر لاحقاً تسجيلا مصورا للمضبوطات .



وثمن المصدر تعاون المواطنين والشخصيات الاجتماعية مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والتي أثمرت هذه النجاحات الكبيرة التي يتم تحقيقها في تعزيز الأمن والاستقرار.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس والعبث بأمن الوطن والمواطن .. مهيباً بالمواطنين باليقظة والحذر والمزيد من التعاون لما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



سبأ [07/أبريل/2017] عمران – سبأ:سبأ