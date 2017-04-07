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  رياضة
العروبة يرتقي للمركز الثاني في بطولة كأس الوحدة بفوزه على مايو
[07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


ارتقى فريق العروبة للمركز الثاني ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، بفوزه الكبير على مضيفه 22 مايو بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الأخير في ختام الجولة الثالثة.

أنهى العروبة الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد حيث افتتح لاعبه صالح العجي النتيجة في الدقيقة السابعة، ليضيف زميله ياسر الجبر الهدف الثاني عند الدقيقة 17، قبل أن يعود صالح العجي إلى التهديف بإحرازه الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب العروبة صالح العجي من تسجيل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه، لكن مايو قلص النتيجة بهدفين عبر شهاب الصغير وعبد الرحمن الكبودي في الدقيقتين 75 و 87 على الترتيب، واختتم لاعب العروبة مهران الحمادي مهرجان التسجيل بإضافته الهدف الخامس عند الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز أنعش العروبة آماله في التأهل للمربع الذهبي للبطولة بإحتلاله المركز الثاني بست نقاط، في حين تراجع مايو للمركز الرابع بأربع نقاط.

وكان فريق اليرموك الثالث بخمس نقاط تعادل أمس مع ضيفه شباب البيضاء الخامس بنقطة وحيدة.

وتفتتح الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من البطولة الاربعاء المقبل بلقاء وحيد يجمع وحدة صنعاء ثاني الترتيب بأربع نقاط مع ضيفه أهلي الحديدة الثالث بنفس الرصيد لكنه يتخلف عن الوحدة بفارق الأهداف.

ويتصدر أهلي صنعاء منافسات نفس المجموعة بست نقاط من فوزين.

سبأ
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