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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الجوي الامريكي على سورية
[07/أبريل/2017] نيويورك – سبأ :


بدأ مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة عقد جلسة طارئة لمناقشة الضربات الصاروخية الأمريكية على الاراضي السورية والتي اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وكانت وزارة الخارجية السورية وبوليفيا وعدد من الدول قد طلبت في وقت سابق اليوم عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية القصف الجوي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص السورية.

ووجهت الولايات المتحدة فجر اليوم ضربات جوية استهدفت مطار الشعيرات بمحافظة حمص بعدد من الصواريخ المجنحة الموجهة من سفنها بعدما زعمت أن المطار جرى منه تنفيذ هجوم كيميائي في محافظة إدلب .

وأسفرت هذه الضربات عن ارتقاء تسعة مدنيين بينهم اربعة أطفال جراء سقوط الصواريخ الأمريكية على منازل المواطنين في قرى ريف حمص .

سبأ
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