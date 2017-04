L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Raids aériens contre Saada et Najran SAADA, 07 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé une série de raids contre diverses zones du gouvernorat de Saada et localité de Najran.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancee 11 raids contre la zone d'Al-Bouqa'a au district de Kitaf et un autre contre le district de Chada'a, causant de grands dommages aux biens et femmes des citoyens.



La source a ajoutee que l'aviation de l'ennemi a lancé 8 raids contre la zone d'Al-Tala'ah à Najran. Elle a ajouté que la zone d'Al-Hafouz au district d'Haidan a été ciblé par les missiles de l'armée saoudien, qui a visé les maisons et les fermes des citoyens.



AM

SABA [07/أبريل/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)