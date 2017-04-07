محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ممثلة الصليب الأحمر في اليمن تطلع على أوضاع القطاع الصحي بالمحويت





اطلعت ممثلة الصليب الأحمر الدولي ديبورا ماري خلال زيارتها لمحافظة المحويت اليوم على الأوضاع الصحية في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية ومركز الغسيل الكلوي بالمحافظة .



وتفقدت ممثلة الصليب الأحمر الدولي المرافق الصحية بالمحافظة وما سببه العدوان والحصار من تدهور في الأداء ونفاذ لمخازن الأدوية والمستلزمات الصحية .



وأوضحت ديبورا ماري خلال لقاءها قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة صعوبة الوضع الصحي بالمحافظة .. مشيرة إلى أن الصليب الأحمر الدولي سيتدخل في الوقت الحالي في مجال دعم مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بالمحويت كحاله طارئة نظرا للوضع المأساوي الذي يمر به مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة جراء نفاد مخزون المركز.



وأكدت الحرص على دراسة الإحتياجات الأساسية والعاجلة التي قدمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة والعمل على مساعدة بعض المرافق الصحية مستقبلا.



وكان وكيل محافظة المحويت حمود شملان ومدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش اطلعا ممثلة الصليب الأحمر الدولي على الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة جراء إستمرار العدوان والحصار .



وأشارا إلى الإشكاليات التي تعترض القطاع الصحي بالمحافظة جراء نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وفي مقدمتها الأدوية الطارئة والإسعافية التي تفتقر إليها المستشفيات والمرافق الصحية .

سبأ [07/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ