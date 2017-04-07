محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا تدشين مخيم النور الطبي المجاني لجراحة العيون بالحديدة





تنفذ جمعية النبراس الصحية بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة غد بمستشفى العلفي الجامعي مخيم النور الطبي المجاني 193 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.



وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور عبد الحق الأشول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي ينفذ بالتنسيق مع جامعة الحديدة ومكتب الصحة العامة والسكان والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة بتمويل مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية سيستهدف معاينة خمسة آلاف حالة مرضية .



وأشار إلى أن المخيم سيقوم بإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف العلاجات المجانية بعد العمليات الجراحية.



ولفت الأشول إلى أن المخيم الذي يستمر حتى 15 أبريل الجاري سيقوم خلال الأيام الثلاثة الأولى بمعاينة الحالات على مدى فترتين الأولى من الثامنة صباحا حتى الـ12 والنصف ظهرا والثانية من الساعة الثالثة والنصف عصرا وحتى السابعة والنصف ليلا.



سبأ [07/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ