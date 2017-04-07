رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أستراليا تفاجئ الولايات المتحدة في بطولة كأس ديفيس لفرق التنس





حققت أستراليا إنطلاقة قوية في مواجهة الولايات المتحدة في دور الثمانية من منافسات المجموعة العالمية ببطولة كأس ديفيس لفرق التنس وتقدمت عليها اليوم الجمعة 2-صفر من خلال مباراتي الفردي .



وتغلب الأسترالي جوردان طومسون على الأمريكي جاك سوك 6-3 و3-6 و7-6 (7-4) و6-4 في مباراة الفردي الأولى.



كما عزز نيك كيريوس تقدم الفريق الأسترالي بالفوز على جون إيسنر 7-5 و7-6 (7-5) و7-6 (7-5).



ويمكن للفريق الأمريكي تجديد فرصته من خلال مباراة الزوجي المقررة غداً السبت، حيث يلتقي الثنائي الأمريكي ستيف جونسون وسام كيري مع الثنائي الأسترالي سام جروث وجون بيرز ضمن المواجهة التي تقام منافساتها على الملاعب الصلبة بمدينة برزبين الأسترالية.

سبأ [07/أبريل/2017] برزبين – سبأ :سبأ