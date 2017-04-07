عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سقوط قتلى وجرحى في حادثة دهس مارة بشاحنة وسط العاصمة السويدية استوكهولم





أعلنت السلطات السويدية عن وقوع حادثة دهس بشاحنة صغيرة اليوم الجمعة على مجموعة من المارة قرب احدى المتاجر الكبيرة وسط العاصمة ستوكهولم، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى جراء الحادثة.



استوكهولم – سبأ : أعلنت السلطات السويدية عن وقوع حادثة دهس بشاحنة صغيرة اليوم الجمعة على مجموعة من المارة قرب احدى المتاجر الكبيرة وسط العاصمة ستوكهولم، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى جراء الحادثة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة السويدية قولها في بيان "لقد تلقينا بلاغاً للنجدة بأن شخصاً على متن عربة أصاب مارة بجروح في شارع درودنينغاتان في ستوكهولم .. مشيرة الى الأمن السويدي اكد أن الهجوم يعد "إعتداء".



وحسب محطة (إيكوت) السويدية العامة للإذاعة والتلفزيون فإن ثلاثة أشخاص قُتلوا في الحادثة والتي وقعت قبيل الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش قرب متجر آلنس الكبير عند تقاطع جادة رئيسية وأهم طريق للمشاة في العاصمة.



وأظهرت تسجيلات فيديو الشرطة وقد فرضت طوقاً أمنياً في المكان بينما راحت الحشود تتجمع.



كما سمع هدير مروحيات تحلق فوق المكان الذي وصلت إليه سيارات الشرطة والإسعاف.

سبأ [07/أبريل/2017] استوكهولم – سبأ :سبأ