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آخر تحديث: الجمعة، 07 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:21م
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سورية تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة للنظر في القصف الامريكي لاراضيها
[07/أبريل/2017] دمشق – سبأ :


دعت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة للنظر في التداعيات الخطيرة للقصف الجوي الامريكي على مطار الشعيرات فجر اليوم وبحث عدم تكراره، فيما اعلنت السلطات ارتقاء تسعة مدنيين بينهم اربعة أطفال جراء سقوط الصواريخ الأمريكية على منازل المواطنين في قرى ريف حمص .

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله "ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم الجمعة تاريخ 7-4-2017م عدواناً موصوفاً وسافراً على إحدى القواعد الجوية للجيش العربي السوري في المنطقة الوسطى بذريعة استخدام الاسلحة الكيميائية في خان شيخون وهي الذريعة التي روجت لها التنظيمات الإرهابية".

وأضاف المصدر "لقد أكدت الجمهورية العربية السورية أن الجيش العربي السوري لا يمتلك أصلا أسلحة كيميائية وأنه لم يستخدم مثل هذه الأسلحة إطلاقاً في أي من عملياته ضد المجموعات الإرهابية المسلحة كما أنها تدين استخدام مثل هذه الأسلحة من قبل أي كان وفي أي مكان وزمان وتحت أي ظرف".

ولفت "الى انه قد بات من المعروف أن من استخدم مثل هذه الأسلحة وقام بتخزينها في أنحاء عديدة من سورية هي المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك بتعاون أو تستر من عدد من الانظمة في المنطقة وخارجها".

وأكد المصدر السوري تعاون بلاده بشكل تام وبناء مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

وأكد المصدر "أن الجمهورية العربية السورية تدين بأقوى العبارات إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكاب هذا العمل العدواني الذي يتناقض مع مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة ومع دورها كعضو دائم في مجلس الأمن معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين هذا ناهيك عن أن مثل هذه الاعتداءات تنذر بنشر الفوضى العارمة في جميع أنحاء العالم وستجعل من شريعة الغاب طريقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بدلاً من احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي".

واختتم المصدر في الخارجية السورية تصريحه بالقول "إن حكومة الجمهورية العربية السورية انطلاقاً من إيمانها بضرورة حشد كل الجهود لمكافحة الارهاب واحتراماً منها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن الى تحمل مسئولياته بموجب الميثاق وإلى عقد جلسة طارئة للنظر في التداعيات الخطيرة للعدوان الاميركى الغاشم على سورية وادانته وبحث سبل ضمان عدم تكراره باعتباره عملاً يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

الى ذلك أكدت السلطات السورية ارتقاء تسعة مدنيين بينهم اربعة أطفال جراء سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم على منازل المواطنين في عدد من القرى بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأفادت نقلاً عن مصادر أهلية بان صاروخين سقطا جراء "العدوان الأمريكي على قاعدة جوية في المنطقة الوسطى في قرية الشعيرات تسببا باستشهاد خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل".

وأكدت المصادر "سقوط صاروخ أمريكي في قرية الحمرات ما أدى إلى استشهاد اربعة مدنيين بينهم طفل بينما أصيب سبعة مدنيين نتيجة سقوط صاروخ على المنازل وسط قرية المنزول على بعد نحو 4 كم عن قاعدة الشعيرات الجوية".

وأقدمت الولايات المتحدة فجر اليوم على استهداف إحدى قواعد الجيش السوري الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وعدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة.

سبأ
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