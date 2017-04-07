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آخر تحديث: الجمعة، 07 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:21م
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تدشين حملة الوفاء للأسرى بمحافظة البيضاء
[07/أبريل/2017] البيضاء – سبأ:


دشن محافظ البيضاء علي محمد المنصوري بمدينة رداع اليوم حملة الوفاء للأسرى بزيارات لمنازل أسر الأسرى والمعتقلين وتقديم المساعدات المالية والغذائية لهم تقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وأكد المحافظ المنصوري خلال لقاءه أهالي الأسرى بحضور قيادات من السلطة المحلية ومشائخ وأعيان المحافظة، اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة برعاية أسر الأسرى والمعتقلين ومتابعة ملف الأسرى لما من شأنه الإفراج عنهم.

وثمن تضحيات أبناء البيضاء في مختلف مراحل النضال الوطني ومواجهة العدوان ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في صد الغزاة والمرتزقة .

وأشار محافظ البيضاء إلى أن قيادة المحافظة تابعت اللجنة الوطنية للأسرى وما تقوم به من عمليات تبادل للأسرى مع المجموعات المسلحة والإفرج عن عشرات الأسرى .. مؤكدا أنه سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى ضمن عمليات تبادل للأسرى تقوم بها بعض الشخصيات الإجتماعية والمنظمات المدنية.

وقد عبرت أسر وأهالي الأسرى عن شكرهم وامتنانهم لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة على متابعة أحوالهم .. مؤكدة استمرار الصمود في مواجهة العدوان.

كما قام ممثلو السلطة المحلية بزيارات ميدانية إلى أسر الأسرى والمعتقلين وتقديم مساعدات غذائية ومالية رمزية لهم وفاء وعرفاناً بتضحياتهم .. مشيرين إلى أن قضية الأسرى تحتل أهمية لدى القيادة السياسية.

سبأ
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