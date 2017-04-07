ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:21م
مصدر بالخارجية:الهجوم الأمريكي على إحدى القواعد الجوية السورية إنتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
اعتبر مصدر مسئول بوزارة الخارجية ما قامت به الإدارة الأمريكية فجر اليوم الجمعة من هجوم صاروخي على إحدى القواعد الجوية السورية انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية .
روسيا تعلق إتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية بين طائراتهما فوق سورية
أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تعليق الاتفاق مع الولايات المتحدة الرامي إلى منع وقوع حوادث جوية بين طائرات البلدين فوق سورية بعد الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة عسكرية وسط سورية .
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
آخر الأخبار:
ممثلة الصليب الأحمر في اليمن تطلع على أوضاع القطاع الصحي بالمحويت
غدا تدشين مخيم النور الطبي المجاني لجراحة العيون بالحديدة
أستراليا تفاجئ الولايات المتحدة في بطولة كأس ديفيس لفرق التنس
غدا بصنعاء بدء جلسات محاكمة عناصر الاغتيالات والتفجيرات ورصد الإحداثيات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن سقوط العداءة الكينية سامجونج في اختبار المنشطات
[07/أبريل/2017] لندن – سبأ :


أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن سقوط العداءة الكينية الفائزة بسباق الماراثون في اولمبياد العام الماضي جميما سامجونج في اختبار منشطات خارج البطولات .

وقال الاتحاد في بيان له نشر اليوم ان "الاتحاد الدولي لألعاب القوى فتح تحقيقاً هذا الأسبوع حول انتهاك جميما سامجونج للوائح مكافحة المنشطات".

واضاف البيان ان "العداءة سقطت في اختبار مفاجئ للمنشطات خارج البطولات اجراه الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كينيا".

وأوضح ان "هذا جزء من برنامج الاتحاد الدولي المتطور للكشف عن المنشطات خارج البطولات المخصص للعدائين البارزين في سباقات الماراثون الذي تدعمه مجموعة ابوت لسباقات الماراثون العالمية الكبرى".

ولو جاءت العينة الثانية لسامجونج إيجابية أيضاً وتم إيقافها فسيكون ذلك ضربة قوية لكينيا بعدما كان الاحتفال بفوزها بذهبية ريو دي جانيرو هائلاً بعد فترة فشل طويلة وغير مبررة في هذا السباق في الاولمبياد.

ونالت كينيا الميدالية الفضية في اخر ثلاث دورات اولمبية قبل ريو بالإضافة إلى البرونزية في سيدني 2000م بعدما فشلت في حصد أي ميدالية اولمبية منذ انطلاق سباق السيدات في 1984م.

وتألقت سامجونج (32 عاماً) في 2016م وفازت بماراثون لندن في أبريل قبل أن تحصد الذهبية في ريو رغم أنها تفادت محتجاً دخل إلى مسار السباق.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
أستراليا تفاجئ الولايات المتحدة في بطولة كأس ديفيس لفرق التنس
ماليزيا تعلن توقف سباق الجائزة الكبرى ضمن سباقات (فورمولا 1) من 2018م
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
الدوري المصري..الأهلي يقهر بتروجيت ويحلق منفرداً في الصدارة
المنتخب الوطني لكرة القدم يقفز إلى أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 (مصحح)
غداً مواجهات ساخنة في الجولة الخامسة لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
روسيا تحرز الذهبية الثانية في بطولة أوروبا لرفع الاثقال
شعب إب يفوز على فتح ذمار ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الوحدة
مايو يفوز على الوحدة ويعزز صدارته لبطولة كأس الوحدة لكرة السلة
عرش المحويت يفوز على أهلي الخبت ودياً
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة ونجران
[07/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية
[07/أبريل/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات
[06/أبريل/2017]
مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
[06/أبريل/2017]
مؤتمر صحفي لأبناء تعز يحمل بريطانيا وأمريكيا مسئولية أي عدوان على ميناء الحديدة
[06/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by