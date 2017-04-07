رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن سقوط العداءة الكينية سامجونج في اختبار المنشطات





أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن سقوط العداءة الكينية الفائزة بسباق الماراثون في اولمبياد العام الماضي جميما سامجونج في اختبار منشطات خارج البطولات .



وقال الاتحاد في بيان له نشر اليوم ان "الاتحاد الدولي لألعاب القوى فتح تحقيقاً هذا الأسبوع حول انتهاك جميما سامجونج للوائح مكافحة المنشطات".



واضاف البيان ان "العداءة سقطت في اختبار مفاجئ للمنشطات خارج البطولات اجراه الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كينيا".



وأوضح ان "هذا جزء من برنامج الاتحاد الدولي المتطور للكشف عن المنشطات خارج البطولات المخصص للعدائين البارزين في سباقات الماراثون الذي تدعمه مجموعة ابوت لسباقات الماراثون العالمية الكبرى".



ولو جاءت العينة الثانية لسامجونج إيجابية أيضاً وتم إيقافها فسيكون ذلك ضربة قوية لكينيا بعدما كان الاحتفال بفوزها بذهبية ريو دي جانيرو هائلاً بعد فترة فشل طويلة وغير مبررة في هذا السباق في الاولمبياد.



ونالت كينيا الميدالية الفضية في اخر ثلاث دورات اولمبية قبل ريو بالإضافة إلى البرونزية في سيدني 2000م بعدما فشلت في حصد أي ميدالية اولمبية منذ انطلاق سباق السيدات في 1984م.



وتألقت سامجونج (32 عاماً) في 2016م وفازت بماراثون لندن في أبريل قبل أن تحصد الذهبية في ريو رغم أنها تفادت محتجاً دخل إلى مسار السباق.

سبأ [07/أبريل/2017] لندن – سبأ :سبأ