عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئاسة السورية : القصف الامريكي على مطار الشعيرات عدوان جائر وسافر





وصفت الرئاسة السورية القصف الجوي الامريكي فجر اليوم الجمعة على مطار الشعيرات في ريف محافظة حمص بالعدوان الجائر والسافر وتؤكد مواصلة الجيش على ضرب العملاء الارهابيين .



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن رئاسة الجمهورية قولها "إن رئاسة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن ما قامت به أمريكا ما هو إلا تصرف أرعن غير مسئول ولا ينم إلا عن قصر نظر وضيق أفق وعمى سياسي وعسكري عن الواقع وإنجرار ساذج وراء حملة وهمية دعائية كاذبة محمومة غذت عنجهية هذا النظام للقيام بهذه العربدة السياسية والعسكرية الرعناء".



وأكدت الرئاسة السورية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الفعل المشين عبر استهداف مطار لدولة ذات سيادة يوضح بالدليل القاطع مرة أخرى ما كانت تقوله سورية وما زالت من أن تعاقب الإدارات لهذا النظام لا يغير من السياسات العميقة لكيانه المتمثلة باستهداف الدول وإخضاع الشعوب ومحاولة الهيمنة على العالم".



واكدت قائلة "إن كان النظام الأمريكي يعتقد أنه بهذا الاعتداء قد تمكن من دعم عملائه من العصابات والمنظمات الإرهابية على الأرض فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد وبصريح العبارات بأن هذا العدوان زاد من تصميم سورية على ضرب هؤلاء العملاء الإرهابيين وعلى استمرار سحقهم ورفع وتيرة العمل على ذلك أينما وجدوا على مساحة الأراضي السورية".

سبأ [07/أبريل/2017] دمشق – سبأ:سبأ