رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماليزيا تعلن توقف سباق الجائزة الكبرى ضمن سباقات (فورمولا 1) من 2018م





أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة عزمها التوقف عن استضافة سباق الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1) للسيارات من 2018م بسبب تراجع الإيرادات.



وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عن الرزاق في بيان له اليوم "وافق مجلس الوزراء على إنهاء التعاقد لاستضافة سباق (فورمولا 1) للسيارات بداية من 2018م في ظل تراجع الإيرادات بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف الاستضافة."



وتعد شركة النفط الماليزية بتروناس المملوكة للدولة الراعي الرسمي للسباق الذي يقام في حلبة سيبانج الدولية في العاصمة كوالالمبور.



وأقيم سباق ماليزيا في أكتوبر الماضي وفاز به الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول وسيقام سباق الموسم الحالي في سبتمبر المقبل ليكون آخر سباق يقام في حلبة سيبانج.



وكانت حلبة سيبانج استضافت السباق بصورة منتظمة منذ 1999م، وينتظر ان تستمر الحلبة في استضافة أحد سباقات بطولة العالم للدراجات النارية حتى 2021م طبقاً للعقد الذي وقع بين دورنا سبورتس مالكة الحقوق التجارية للبطولة وماليزيا في العام الماضي.

سبأ [07/أبريل/2017] كوالالمبور – سبأ :سبأ