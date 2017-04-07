عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات العراقية تتوقع فرار 150 ألف مدني آخرين من غرب مدينة الموصل





توقع وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد فرار 150 ألف مدني آخرين من الجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد الى حين انتهاء العمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي ضد تنظيم (داعش).



وقال جاسم محمد في تصريحات له نشرت اليوم إن عدد النازحين من الجانب الغربي للموصل ارتفع إلى 250 ألفاً منذ بدء العمليات العسكرية لتحريره في 19 فبراير الماضي .



وطالب الوزير العراقي محافظ نينوى والوزارات المعنية بالإسراع في تأهيل المناطق المحررة وإعادة الخدمات إليها وبذل الجهود لإعمار وإعادة البنى التحتية في المحافظة لتشجيع العائلات العوائل النازحة على العودة لمناطقهم المحررة في الموصل .



واكد عودة 100 ألف نازح إلى مناطقهم المحررة لا سيما إلى الشطر الشرقي للموصل الذي نزح منه نحو 200 ألف .. مشيراً إلى أن هناك استعدادات جيدة لإجلاء وإيواء وإغاثة النازحين الجدد .

سبأ [07/أبريل/2017] بغداد – سبأ :سبأ