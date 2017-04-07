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آخر تحديث: الجمعة، 07 - أبريل - 2017 الساعة 06:17:21م
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  اقتصاد
إرتفاع الإنتاج الصناعي الألماني في شهر فبراير بنسبة 2.2 بالمائة
[07/أبريل/2017] برلين – سبأ :


إرتفع حجم الإنتاج الصناعي الألماني في شهر فبراير الماضي فيما زاد الفائض التجاري مع انطلاق أكبر اقتصاد أوروبي بأقصى قوته لتلبية الطلب الخارجي القوي .

وأظهرت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الاتحادي الالماني نشرت اليوم الجمعة ان الإنتاج الصناعي زاد بنسبة 2.2 في المائة في فبراير على أساس شهري ليماثل معدل النمو المسجل في يناير، فيما تصفه وزارة الاقتصاد بأنه ربع أول قوي بشكل غير عادي في البيانات الصادرة حتى الآن.

وبين أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.8 بالمائة على أساس شهري فيما هبطت الواردات 1.6 في المائة.

ونتج عن زيادة الصادرات وهبوط الواردات نمو الفائض التجاري الألماني إلى 21 مليار يورو (22.37 مليار دولار) في فبراير من 18.9 مليار يورو في يناير .

سبأ
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