محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب تربية عمران يكرم المعلمين والمعلمات وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الإرشاد الثانوية





كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة عمران المعلمين والمعلمات وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الإرشاد الأساسية والثانوية العامة بمدينة عمران.



وفي التكريم الذي نظمته إدارة المدرسة بمناسبة مرور عامين من الصمود في وجه العدوان، حيا مدير شعبة التعليم بمكتب التربية أحمد القارني صمود وتحدي وثبات المعلمين والطلاب في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف قتل الأطفال والنساء ودمر البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دول مخز ومعيب.



وأشار إلى أن ثبات المعلمين في مدارسهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار رسالة صمود وتحدي في وجه العدوان بقدرة الشعب اليمني على الثبات والتماسك وإستمرار الحياة مهما كان حجم وقسوة الظروف والأوضاع.



وفي ختام الحفل تم تكريم المعلمين والمعلمات والطلاب المبرزين في المدرسة بالشهادات التقديرية والجوائز الرمزية.

سبأ [07/أبريل/2017] عمران - سبأ:سبأ