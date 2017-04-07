عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تعلق إتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية بين طائراتهما فوق سورية





أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تعليق الاتفاق مع الولايات المتحدة الرامي إلى منع وقوع حوادث جوية بين طائرات البلدين فوق سورية بعد الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة عسكرية وسط سورية .



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان تناقلته وكالات الانباء الروسية أن روسيا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للنظر في الوضع.



واضافت المتحدثة "إن الطرف الروسي يعلق التفاهم مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث وسلامة الطائرات خلال العمليات" التي تنفذها الطائرات الروسية والأمريكية في سورية.



وكانت روسيا والولايات المتحدة وقعتا في أكتوبر2015م بروتوكول اتفاق ينص على قواعد وقيود تهدف إلى منع وقوع حوادث بين طائرات البلدين في المجال الجوي السوري، وذلك بعد أسابيع من بدء التدخل الروسي في سورية.



وشددت الوثيقة على وجوب توخي الطيارين المهنية ونصحت باستخدام بعض الترددات اللاسلكية المشتركة وأوصت بإقامة خط اتصال ثانوي على الأرض.



من جهة أخرى، قالت زاخاروفا ان بلادها "تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع" .. منددة بـ "النهج المتهور" الذي تتبناه الولايات المتحدة بشأن الازمة السورية .



ووجه الجيش الامريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب فجر اليوم الجمعة ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية وسط سورية رداً على اتهامات للحكومة السورية بشن "هجوم كيميائي" على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب يوم الثلاثاء الماضي.

سبأ [07/أبريل/2017] موسكو – سبأ :سبأ