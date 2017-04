Ciblage des rassemblements des mercenaires à Marib



MARIB, 07 Avril (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires à Sourwah et certain nombre parmi eux ont été tués.



Une source militaire a indiqué à SABA, que le leader d'un bataillon appartenant aux mercenaire, nommé le colonel Saleh Al-Boukhaiti, a été tue avec un certain nombre de ses campagnes.



[07/أبريل/2017]SABA