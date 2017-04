Destruction d'un véhicule militaire appartenant aux mercenaires





AL-JAWF, 07 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont détruit un vehicule militaire appartenant aux mercenaires au portail de Sadba'a à l'Est du district d'Al-Moton et son équipage a été tuée.



Une source militaire a indiqué à SABA le meurtre et la blessure de cinq mercenaires de l'agression lors de la destruction de l'armée et des comités populaires d'un vehicule militaire appartenant aux mercenaires à ce site.





La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires au district d'Al-Ghail, faisant des pertes humaines et matérielles parmi leurs rangs.





AM

[07/أبريل/2017]ٍSABA