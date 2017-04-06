القبض على ثلاثة متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي برداع محافظة البيضاء [07/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:

ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية رداع محافظة البيضاء القبض على ثلاثة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وبعد عملية رصد ومتابعة ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي بمديرية رداع.



وأشار المصدر إلى أنهم يجري حالياً استكمال التحقيقات مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم لأجهزة العدالة لينالوا جزاءهم الرادع .. داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أجسام مشتبهة حفاظاً على الأمن والاستقرار.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

سبأ