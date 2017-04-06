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آخر تحديث: الجمعة، 07 - أبريل - 2017 الساعة 11:14:17ص
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  محلي
وفاة وإصابة 21 شخصاً في حادث انقلاب سيارة على الطريق الرئيسي بعمران
[07/أبريل/2017] عمران - سبأ:
توفي وأصيب 21 شخصاً في حادث انقلاب سيارة على الطريق الرئيسي بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر بإدارة المرور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سيارة هايلوكس تعرضت لانقلاب نتيجة انفجار إطارها الخلفي ما أدى إلى وفاة أربعة  أشخاص وإصابة 17 آخرين كانوا على متن السيارة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.. داعيا  كافة السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وفحص سياراتهم دورياً للتأكد من سلامتها الفنية تجنباً للتعرض لمثل هذه الحوادث المرورية وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.
سبأ
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