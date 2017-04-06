منظمة مريم تختتم حملة توزيع مواد غذائية للنازحين بصنعاء [07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت منظمة مريم الاجتماعية للتنمية حملة توزيع مواد غذائية للنازحين والفقراء في أمانة العاصمة ضمن مشروع المنظمة الإغاثي الأول الذي تنفذه ويشمل مشاريع لتدريب النساء على الحرف والمشغولات اليدوية.



وأوضحت المسئولة الإعلامية للمنظمة ملاك إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الحملة التي نفذت بتمويل من منظمة إيدر التركية شملت توزيع سلة غذائية شاملة لعدد أربعين أسرة نازحة وفقيرة بأمانة العاصمة للإسهام في التخفيف من معاناة النازحين ومن هم تحت خط الفقر.



وأشارت إلى أن المنظمة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات لتغطية كافة المناطق المستهدفة في العاصمة صنعاء والانتقال إلى المحافظات خلال الأيام القادمة في إطار الأعمال الإنسانية للمنظمة التي تشتمل على توزيع المواد الغذائية والإيوائية على الفقراء والمحتاجين للمساهمة في مساندة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني تخفيفا عن معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وبينت المسئولة الإعلامية لمنظمة مريم أن المنظمة نفذت برامج خاصة بالنساء تضمنت عدد من الحرف والمشغولات اليدوية وكذا برامج تأهيلية وتدريبية ومشاريع تنموية لتمكين المستهدفين من إقامة مشاريع خاصة بهم لتحسين مستواهم المعيشي كما ستنفذ مشاريع إغاثية وخيرية تستهدف العديد من المناطق داخل العاصمة صنعاء ومن ثم عدد من الأحياء والقرى على مستوى محافظات الجمهورية.

سبأ