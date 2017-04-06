تفكيك 54 عبوة ناسفة خلال مارس الماضي في عدد من المحافظات [07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

فككت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية 54 عبوة ناسفة في عدد من محافظات الجمهورية خلال مارس الماضي.



وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت 17 شخصاً من المتورطين بزرع هذه العبوات الناسفة التي كانت تستهدف مواطنين وأسواق عامة, ونقاط أمنية وسيارات جيش وشرطة, وشخصيات أمنية وعسكرية.



وأشار المصدر إلى أن تفكيك هذا العدد من العبوات الناسفة يجسد حجم الهجمة الإرهابية التي تستهدف أمن اليمن واستقرارها .. مؤكداً أن الإرهاب هو وجه من وجوه العدوان البربري الغاشم على البلاد وأن ما يعجز عنه العدوان يوعز لعناصره الإرهابية من القاعدة والدواعش بتنفيذه بهدف إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والاستقرار.



وأشاد المصدر بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والذين كان لهم دور إيجابي في الإبلاغ عن العبوات الناسفة والأجسام الغريبة .. داعياً إلى المزيد من التعاون لما فيه حفظ الأمن والاستقرار.

سبأ