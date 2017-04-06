ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - أبريل - 2017 الساعة 11:14:17ص
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة بصرواح بمأرب
استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة بصرواح محافظة مأرب ومصرع عدد منهم.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
المنتخب الوطني لكرة القدم يقفز إلى أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 (مصحح)
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قفزة هائلة في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الوطنية الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وذلك وفقاً لتصنيف شهر ابريل الجاري الصادر اليوم الخميس.
آخر الأخبار:
القبض على ثلاثة متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي برداع محافظة البيضاء
وفاة وإصابة 21 شخصاً في حادث انقلاب سيارة على الطريق الرئيسي بعمران
منظمة مريم تختتم حملة توزيع مواد غذائية للنازحين بصنعاء
تفكيك 54 عبوة ناسفة خلال مارس الماضي في عدد من المحافظات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب صناعة العاصمة يحرز الدجاج البرازيلي ويضبط طن و200 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
[07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
حرز مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة عدد من الدجاج  البرازيلي المجمد مشكوك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي وضبط نحو طن ومائتين كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب كلف بموجب توجيهات قيادة أمانة العاصمة و تعميم وزارة الصناعة والتجارة  المتضمن  ضبط الدجاج البرازيلي التي أثبتت نتائج الفحص في بلد المنشأ انها مضرة بصحة وسلامة المستهلك ، كلف لجنتين ميدانيتين على مستوى مديريات الأمانة وتم النزول إلى 13 منشأة استيراد وثلاجة مركزية لبيع الدجاج بالجملة وتم ضبط كمية 28 كرتون دجاج برازيلي تحمل رقم الفحص (270 Sif ) من ضمن أرقام الفحص لبلد المنشأ والتي تم التعميم بها وتم تحريز الكمية في ثلاجة التاجر والتوثيق الفوتوغرافي .

 واشار الخولاني إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي العديد من المخالفات تموينية وغذائية من كافة مديريات الأمانة العشر .. لافتاً إلى أن المخالفات التي تقدر بنحو طن ومائتين كيلو جرام شملت مواد غذائية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ,منها مخالفات لا تحمل تاريخ صلاحية وسوء التخزين ومخالفة للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها .

وأوضح أن الفرق الميدانية ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة ألف ومائة كرتون مشروبات غازية وزبادي وزبيب خارجي مجهول  لا يحمل بطاقة البيانات وتاريخ الصلاحية ومواد وأدوات تجميل وكريمات وشامبوهات وصوابين ومواد غذائية متنوعة منتهية وتالفة وغير صالحة للاستهلاك ومخالفة للمواصفات اليمنية.

ولفت الخولاني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية " الغرامة المالية "حيال أربع  قضايا تموينية ، وإحالة أربع قضايا أخرى إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تحرير ثلاثة محاضر ضبط لثلاث منشات تجارية رفضت السماح للجان من ممارسة عملية التفتيش  .

وقال مدير مكتب صناعة العاصمة صنعاء ": أنه من خلال النزول الميداني لمتابعة توفر وانسياب المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ورصد الأسعار السائدة لها وضبط مخالفات ارتفاع الأسعار الغير مبررة للمواد الأساسية بأمانة العاصمة ، فقد لوحظ توفر السلع بكميات كافية لتغطية احتياج المستهلك وبأسعارها السائدة منذ أكثر من شهرين ولم يطرأ عليها أي زيادة ".

 وجدد الخولاني التأكيد على أن فرق التفتيش تواصل حملات النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية، وضبط المواد الغذائية المنتهية والفاسدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات و الأسعار.
سبأ
  المزيد من (محلي)
القبض على ثلاثة متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي برداع محافظة البيضاء
وفاة وإصابة 21 شخصاً في حادث انقلاب سيارة على الطريق الرئيسي بعمران
منظمة مريم تختتم حملة توزيع مواد غذائية للنازحين بصنعاء
تفكيك 54 عبوة ناسفة خلال مارس الماضي في عدد من المحافظات
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة بصرواح بمأرب
وفاة وإصابة 101 من مستخدمي الدراجات النارية في حوادث مرورية خلال مارس الماضي
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات
مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
وزير الأشغال العامة يتفقد مجمع 48 الطبي النموذجي بصنعاء
مؤتمر صحفي لأبناء تعز يحمل بريطانيا وأمريكيا مسئولية أي عدوان على ميناء الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات
[06/أبريل/2017]
مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
[06/أبريل/2017]
مؤتمر صحفي لأبناء تعز يحمل بريطانيا وأمريكيا مسئولية أي عدوان على ميناء الحديدة
[06/أبريل/2017]
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية المتون بالجوف
[06/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[06/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by