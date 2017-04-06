مكتب صناعة العاصمة يحرز الدجاج البرازيلي ويضبط طن و200 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية [07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

حرز مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة عدد من الدجاج البرازيلي المجمد مشكوك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي وضبط نحو طن ومائتين كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب كلف بموجب توجيهات قيادة أمانة العاصمة و تعميم وزارة الصناعة والتجارة المتضمن ضبط الدجاج البرازيلي التي أثبتت نتائج الفحص في بلد المنشأ انها مضرة بصحة وسلامة المستهلك ، كلف لجنتين ميدانيتين على مستوى مديريات الأمانة وتم النزول إلى 13 منشأة استيراد وثلاجة مركزية لبيع الدجاج بالجملة وتم ضبط كمية 28 كرتون دجاج برازيلي تحمل رقم الفحص (270 Sif ) من ضمن أرقام الفحص لبلد المنشأ والتي تم التعميم بها وتم تحريز الكمية في ثلاجة التاجر والتوثيق الفوتوغرافي .



واشار الخولاني إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي العديد من المخالفات تموينية وغذائية من كافة مديريات الأمانة العشر .. لافتاً إلى أن المخالفات التي تقدر بنحو طن ومائتين كيلو جرام شملت مواد غذائية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ,منها مخالفات لا تحمل تاريخ صلاحية وسوء التخزين ومخالفة للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها .



وأوضح أن الفرق الميدانية ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة ألف ومائة كرتون مشروبات غازية وزبادي وزبيب خارجي مجهول لا يحمل بطاقة البيانات وتاريخ الصلاحية ومواد وأدوات تجميل وكريمات وشامبوهات وصوابين ومواد غذائية متنوعة منتهية وتالفة وغير صالحة للاستهلاك ومخالفة للمواصفات اليمنية.



ولفت الخولاني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية " الغرامة المالية "حيال أربع قضايا تموينية ، وإحالة أربع قضايا أخرى إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تحرير ثلاثة محاضر ضبط لثلاث منشات تجارية رفضت السماح للجان من ممارسة عملية التفتيش .



وقال مدير مكتب صناعة العاصمة صنعاء ": أنه من خلال النزول الميداني لمتابعة توفر وانسياب المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ورصد الأسعار السائدة لها وضبط مخالفات ارتفاع الأسعار الغير مبررة للمواد الأساسية بأمانة العاصمة ، فقد لوحظ توفر السلع بكميات كافية لتغطية احتياج المستهلك وبأسعارها السائدة منذ أكثر من شهرين ولم يطرأ عليها أي زيادة ".



وجدد الخولاني التأكيد على أن فرق التفتيش تواصل حملات النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية، وضبط المواد الغذائية المنتهية والفاسدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات و الأسعار.

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