وفاة وإصابة 101 من مستخدمي الدراجات النارية في حوادث مرورية خلال مارس الماضي [07/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

توفي 32 شخصاً وأصيب 69 آخرين من مستخدمي الدراجات النارية في 95 حادث مروري وقعت في عدد من محافظات الجمهورية خلال مارس الماضي.



وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الحوادث توزعت على 45 حادثة صدام دراجات نارية مع سيارات و 23 حادثة انقلاب دراجات و 14 حادثة صدام دراجات مع بعضها و 13 حادثة اصطدام دراجات بأجسام ثابتة.



وأرجع المصدر أسباب وقوع هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة وإهمال سائقي الدراجات النارية ، وعدم تقيدهم بالقوانين المرورية وآداب الطريق ، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

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