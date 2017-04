Cinq raids contre diverses zones à Saada



SAADA, 07 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé cinq raids contre les diverses zones à Saada.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre les deux zones d'Al-Malahidh et d'Al-Minzalah au district d'Al-Dahir et deux d'autres contre la zone d'Al-Zamah et la jonction de Baqim, causant de grands dégâts aux biens publics et privés des citoyens.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la zone de Charawi au district de Baqim.



