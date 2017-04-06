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مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
[06/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 نظم أبناء محافظة الحديدة والقبائل التهامية والمشائخ والأعيان والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والنوادي الشبابية والرياضية وأبناء المحافظات المحيطة بالحديدة اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة تأكيداً للجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة الإحتلال الأمريكي للحديدة وسواحلها.

وأعلن المشاركون في المسيرة التي شارك فيها أبناء محافظة الحديدة النفير العام في مواجهة العدوان والدفاع عن السيادة الوطنية والإستعداد لأي تدخلات سعودية أمريكية بحق عروس البحر الأحمر محافظة الحديدة خاصة وكافة المحافظات والمدن والسواحل اليمنية.

ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات والشعارات المنددة بما تقوم به دول تحالف العدوان بدعم أمريكا وإسرائيل من محاولات للتدخل في الشأن اليمني والسيطرة على السواحل والمنافذ البحرية ومنها ميناء الحديدة الذي يسعى تحالف للسيطرة عليه والتحكم فيه.

وفي المسيرة أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن أبناء محافظة الحديدة قادرون على حماية المحافظة ومينائها وكذا حماية السواحل والأراضي اليمنية في كل ربوع الوطن، وعلى إستعداد لمواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم في أي وقت وأي مكان.

وأشاد بدور رجال ومشائخ وأعيان ووجهاء وقبائل محافظة الحديدة وصمودهم في مواجهة العدوان والذي يؤكد لدول تحالف العدوان قدرة أبناء الشعب اليمني على حماية أراضيهم وأعراضهم في أحلك الظروف.

كما أكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن تصريحات عدوان التحالف المغلوطة بشأن ميناء الحديدة والسيطرة عليها لا أساس لها من الصحة وأنها تصريحات يراد بها الإستحواذ على المنفذ الأخير الذي يزود أبناء الشعب اليمني بإحتياجاتهم من المواد الغذائية والطبية والدوائية والمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، والتسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني بأكمله.

وفي المسيرة التي حضرها وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكلاء المحافظة علي قشر وعبدالجبار أحمد محمد وأحمد دهموس وعبد القادر الشامي، أشارت كلمات عضو مجلس النواب عبدالله حسن خيرات ومحمد منصر عن قبائل المحافظة ومحمد ناجي الأهدل عن العلماء، إلى أن مشائخ ووجهاء وأعيان الحديدة يقفون صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية والجيش واللجان الشعبية للدفاع عن المحافظة وميناءها وسواحلها المختلفة.

وأكد المتحدثون الإستعداد تقديم المزيد من التضحيات من أجل الحرية والكرامة التي يعتز بها أبناء الشعب اليمني من منطلق الإيمان والمبادئ والقيم الدينية والإنسانية وعدم خضوعهم للطغاة والمستكبرين .. لافتين إلى أن سواحل المحافظة ستكون ناراً تشتعل في أجساد الطغاة.

وأعلن بيان صادر عن المسيرة النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال، والتأكيد على الجهوزية الكاملة لكل الإحتمالات وتوحيد الصفوف والمواقف لمواجهة الغزاة والمستعمرين والتصدي لهم.

وأشار البيان إلى أن خروج أبناء المحافظة يأتي للتعبير عن وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب الجيش واللجان والشعبية والقبائل في مواجهة الإحتلال السعودي الأمريكي وعدم الخضوع لهذا الإحتلال الغاصب الذي يسعى لتمزيق النسيج الإجتماعي اليمني.

ودعا المشاركون كافة أبناء الشعب اليمني وأبناء الحديدة بشكل خاص إلى عدم الإنجرار خلف الشائعات والحرب النفسية التي تصنعها أدوات قوى العدوان والعمل على تطهير الساحة الداخلية من الطابور الخامس الذي يعمل لصالح العدو الغازي.

ووجه البيان الدعوة للمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتحرك لإيقاف العدوان ورفع الحصار .. مؤكدا أن أي مغامرة من قوى العدوان السعودي الأمريكي غير محسوبة في سواحل الحديدة ستكون وخيمة وستتحول البحار إلى نار من سجيل تخرق سفنهم وبوارجهم العسكرية ببأس الله وقوته وشجاعة وبسالة اليمنيين المعروفة للجميع.

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