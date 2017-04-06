محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال العامة يتفقد مجمع 48 الطبي النموذجي بصنعاء صنعاء - سبأ :



تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم مجمع 48 الطبي النموذجي بمحافظة صنعاء.



وطاف الوزير مطلق بمركز الطوارئ العامة وقسم العناية المركزة واطلع على مستوى الخدمات التي يقدمها المجمع وبنك الدم بالمستشفى.



واستمع وزير الأشغال من مدير عام المجمع الدكتور عادل الغيلي إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المجمع للمرضى والجرحى والصعوبات المتعلقة التي تواجه سير العمل.



وأشاد مطلق بما لمسه من خدمات متميزة بالنظام الإلكتروني الذي يعمل وفق سياسات الجودة العالمية في كافة مرافق المجمع .. لافتا إلى أن الزيارة تأتي في إطار إهتمام حكومة الإنقاذ الوطني بالقطاع الصحي.



واطمأن وزير الأشغال العامة على أحوال المرضى والجرحى وسلامتهم واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.. معربا عن سعادته بما لمسه من عناية بالمرضى .



رافقه خلال الزيارة عضو لجنة البحوث والدراسات بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد البتول وأستاذ النظم السياسية الإدارية المحلية بجامعة صنعاء المهندس عبدالله العوادي وأستاذ الشريعة بجامعة صنعاء الدكتور أمين الغيثي.

سبـأ [06/أبريل/2017]سبـأ