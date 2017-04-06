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المنتخب الوطني لكرة القدم يقفز إلى أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 (مصحح)
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قفزة هائلة في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الوطنية الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وذلك وفقاً لتصنيف شهر ابريل الجاري الصادر اليوم الخميس.
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  رياضة
المنتخب الوطني لكرة القدم يقفز إلى أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 (مصحح)
[06/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قفزة هائلة في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الوطنية الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وذلك وفقاً لتصنيف شهر ابريل الجاري الصادر اليوم الخميس.

وقفز المنتخب الوطني 25 مركزاً ليحتل المركز 123 في تصنيف شهر ابريل الجاري بعدما كان في المركز 148 في آخر تصنيف للفيفا والصادر في شهر مارس الماضي.

ويُعد المركز 123 عالمياً هو الأفضل لمنتخب اليمن الأول لكرة القدم منذ العام 2010 وفق التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية.

ويرجع هذا التقدم الهائل للمنتخب الوطني في التصنيف العالمي إلى فوزه على منتخب طاجيكستان الذي كان يسبقه في التصنيف، حيث فاز عليه المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف في 28 مارس الماضي في المباراة التي جرت بينهما في الدوحة بافتتاح منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

ويأتي هذا التقدم بعد سلسلة من التراجع في تصنيف منتخب اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية وصلت لاحتلاله أسوء مركز في تاريخه حينما حل خلال عام 2013 في المركز 187 عالمياً.

ويخوض المنتخب الوطني حالياً غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا والتي تستمر نحو عاماً كاملا وذلك ضمن المجموعة السادسة التي يتصدرها بفارق الأهداف عن اليمن منتخب الفلبين الذي حل في المركز 127 في التصنيف العالمي لإبريل، وطاجيكستان الـ138 عالمياً، والنيبال الـ170 عالمياً والذي من المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفاً عليه في 13 يونيو القادم ضمن الجولة الثانية للتصفيات.

سبـأ
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