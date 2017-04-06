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  رياضة
غداً مواجهات ساخنة في الجولة الخامسة لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
[06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
تشهد الجولة الخامسة لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات والتي تقام غداً الجمعة، تسع مواجهات ساخنة في المجموعات الثلاث بغية التأهل للدور الثاني من البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وتقام منافساتها على ملعبي ناديي وحدة وأهلي صنعاء.

  ففي المجموعة الأولى يتطلع المتصدر بعشر نقاط فريق شركة جمعان إلى أن يكون ثاني المتأهلين للدور الثاني من البطولة عندما يواجه الجريح فريق يمن موبايل سادس الترتيب بثلاث نقاط والساعي لإنعاش آماله في التأهل.

  ويواجه فريق مؤسسة الثورة للصحافة رابع المجموعة بست نقاط منافسه فريق كاك بنك الذي يملك الرصيد ذاته محتلاً المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يلتقي فريق شركة العالمية ثاني الترتيب بست نقاط فريق ريال موبايل الخامس بأربع نقاط، ولن يلعب في هذه الجولة فريق بنك اليمن الدولي الذي ودع المنافسات بخسارته مبارياته الأربع السابقة ويتذيل الترتيب بدون نقاط.

  وفي المجموعة الثانية يخوض فريق شركة العراسي تيليكوم متصدر الترتيب بثمان نقاط لقاءً سهلاً نظريا حينما يواجه متذيل الترتيب بدون نقاط فريق تيليمن، فيما يعود فريق إم تي إن الثالث بسبع نقاط إلى معمعة المنافسات بعد توقفه الجولة الماضي وذلك عندما يلتقي بفريق بنك سبأ الخامس بثلاث نقاط، كما يواجه فريق جودة فوود الثاني بسبع نقاط فريق يمن نت الرابع بست نقاط، بينما لن يلعب في هذه الجولة فريق شركة البران السادس بثلاث نقاط.

  أما في المجموعة الثالثة فستمثل الجولة الخامسة لمتصدر ترتيبها فريق إيجلز (12 نقطة) محطة راحة ولن يلعب أي في هذه الجولة بعدما أعلن نفسه الجولة الماضية أول المتأهلين للدور الثاني، فيما سيخوض متذيل الترتيب بدون نقاط فريق وكالة الأنباء سبأ مباراة مصيرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حينما يلتقي فريق كاك للتأمين الرابع بخمس نقاط والطامح للمنافسة على التأهل.

  ويتطلع فريق الإعلام الرياضي المرئي ثالث المجموعة بست نقاط لمواصلة صحوته عندما يواجه جريح الجولة الماضية فريق الجيل الجديد الخامس بثلاث نقاط، بينما يطمح فريق هاتفي ثاني الترتيب بسبع نقاط إلى تجاوز فريق شركة سبأفون السادس بنقطة وحيدة.

  وفي سباق الهدافين، يتصدر لاعب فريق شركة العالمية عمار محمود القائمة بستة أهداف، يليه ثانيا خمسة لاعبين وفي رصيد كل منهم أربعة اهداف وهم كل من: محمد الجمل من إم تي إن، طه مجيديع من إيجلز، ياسر جسار من ريال موبايل، كمال الملاحي من جمعان، وحامد حمود من العالمية.
سبأ
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