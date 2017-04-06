سفير كوري شمالي: سنوجه ضربة بدون رحمة على أي استفزاز امريكي [06/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

حذر سفير كوريا الشمالية في روسيا كيم هيونغ اليوم الخميس من توجيه بلاده "ضربة بدون رحمة" على أي استفزاز امريكي، فيما اعلنت واشنطن تعزيز قدراتها العسكرية بعد اطلاق صاروخ كوري شمالي.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السفير الكوري الشمالي قوله اثناء اجتماع في موسكو ان "جيشنا سبق ان أعلنها : إذا كان هناك أي استفزاز امريكي اثناء مناورات (عسكرية) فنحن مستعدون لتوجيه ضربة بدون رحمة".



واضاف ان بيونغ يانغ تعتبر المناورات المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 13 و21 و26 ابريل بالقرب من الحدود بين الكوريتين "تدريباً على عملية من اجل تدمير عاصمتها والسيطرة" على كوريا الشمالية.



وتابع مهدداً "بات لدينا الان اسلحة نووية وغيرها من الاسلحة المتطورة.. نحن مستعدون كما أعلنا مرات عدة وقادرون على مواجهة أي تحد من جانب الولايات المتحدة".



وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان بلاده "ستعزز" قدراتها العسكرية لمواجهة التهديد الكوري الشمالي.

سبأ