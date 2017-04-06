روسيا تحرز الذهبية الثانية في بطولة أوروبا لرفع الاثقال [06/أبريل/2017] سبليت – سبأ:

أحرزت الرباعة الروسية أنستاسيا رومانوفا الميدالية الذهبية لوزن 69 كغ في رفع الأثقال في منافسات بطولة أوروبا المقامة في مدينة سبليت في كرواتيا.



واستطاعت البطلة الروسية البالغ من العمر 25 عاماً تحقيق المركز الأول، بعد نجاحها برفع 243 كغ و 112 كغ برفعة الخطف، و131 برفعة النتر.



وذهبت الميدالية الفضية والمركز الثاني للأوكرانية ماريا خليان التي رفعت 225 كغ، بينما احتلت المركز الثالث الرباعة البيلاروسية أنستاسيا ميخالينكو والتي رفعت 225 كغ أيضاً.



يذكر أنها الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الروسي، بعد أن أحرزت أنستاسيا خليستينكا المركز الأول في وزن 58 كغ، يوم الاثنين الفائت.

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