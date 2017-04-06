طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة [06/أبريل/2017] صعدة - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم خمس غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي الملاحيط والمنزالة بمديرية الظاهر، وغارتين أخرى على منطقة آل الزماح ومفرق باقم بمديرية باقم خلفت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين العامة والخاصة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منقطة شراوى بمديرية باقم في ظل تحليق على أغلب مديريات المحافظة خصوصاً الحدودية.

سبأ