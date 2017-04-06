ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - أبريل - 2017 الساعة 11:05:26م
رئيس مجلس النواب يحضر فعالية إشهار المنظمة والملتقى الأول لأهالي المتضررين المدنيين من العدوان السعودي
حضر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي فعالية إشهار المنظمة والملتقى الأول لأهالي المتضررين المدنيين من العدوان السعودي والذي أقيم اليوم في قاعة مجلس النواب.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
المنتخب الوطني لكرة القدم يقفز إلى أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 (مصحح)
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قفزة هائلة في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الوطنية الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وذلك وفقاً لتصنيف شهر ابريل الجاري الصادر اليوم الخميس.
آخر الأخبار:
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات
مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
وزير الأشغال العامة يتفقد مجمع 48 الطبي النموذجي بصنعاء
مؤتمر صحفي لأبناء تعز يحمل بريطانيا وأمريكيا مسئولية أي عدوان على ميناء الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ضبط عناصر إجرامية جندها العدوان بمحافظة الحديدة
[06/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من ضبط عناصر  إجرامية تابعة لحزب الإصلاح جندها لرفع إحداثيات منازل مواطنين ونقاط أمنية ومقرات حكومية ورصد تحرك الجيش واللجان الشعبية في عدد من المديريات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط عناصر إجرامية كان العدوان جندها لرفع إحداثيات عن منازل المواطنين ونقاط أمنية ومقرات حكومية ورصد تحركات الجيش واللجان الشعبية في عدد من المديريات، منها الخوخة ومديرية حيس.

وأكد المصدر أن الإنجازات الأمنية مستمرة في كشف خلايا الإجرام والعمالة التي جندها العدو في صفه .. مثمنا جهود رجال الأمن واللجان الشعبية وتعاون المجتمع ويقظتهم في إفشال أخطر المخططات الإجرامية التي يسعى العدو لتحقيقها.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم بث الإعترافات على القنوات ووسائل الإعلام المختلفة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات
مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
وزير الأشغال العامة يتفقد مجمع 48 الطبي النموذجي بصنعاء
مؤتمر صحفي لأبناء تعز يحمل بريطانيا وأمريكيا مسئولية أي عدوان على ميناء الحديدة
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية المتون بالجوف
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بعمليات للجيش واللجان الشعبية بصرواح
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
محافظ لحج يزور مديرية القبطية ويطلع على أحوال المواطنين
اختتام دورة حول الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية بمحافظة إب
مناقشة آلية تشبيك مقدمي الخدمات الإجتماعية بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات
[06/أبريل/2017]
مسيرة حاشدة بالحديدة للتأكيد على الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولة إحتلال الحديدة وسواحلها
[06/أبريل/2017]
مؤتمر صحفي لأبناء تعز يحمل بريطانيا وأمريكيا مسئولية أي عدوان على ميناء الحديدة
[06/أبريل/2017]
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية المتون بالجوف
[06/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[06/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by