ضبط عناصر إجرامية جندها العدوان بمحافظة الحديدة [06/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من ضبط عناصر إجرامية تابعة لحزب الإصلاح جندها لرفع إحداثيات منازل مواطنين ونقاط أمنية ومقرات حكومية ورصد تحرك الجيش واللجان الشعبية في عدد من المديريات.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط عناصر إجرامية كان العدوان جندها لرفع إحداثيات عن منازل المواطنين ونقاط أمنية ومقرات حكومية ورصد تحركات الجيش واللجان الشعبية في عدد من المديريات، منها الخوخة ومديرية حيس.



وأكد المصدر أن الإنجازات الأمنية مستمرة في كشف خلايا الإجرام والعمالة التي جندها العدو في صفه .. مثمنا جهود رجال الأمن واللجان الشعبية وتعاون المجتمع ويقظتهم في إفشال أخطر المخططات الإجرامية التي يسعى العدو لتحقيقها.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم بث الإعترافات على القنوات ووسائل الإعلام المختلفة.

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